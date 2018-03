Responsabilidade social

A Arcah faz jantar beneficente para celebrar as conquistas de 2014. Terça, na casa de Alex Seibel, nos Jardins.

Amanhã, Dia Mundial da Luta Contra a Aids, a M.A.C chama atrizes e blogueiras para serem vendedoras em suas 42 lojas pelo Brasil. As vendas da linha Viva Glam serão revertidas ao M.A.C Aids Fund.

O Retrato Social apoia o movimento #diadedoar, que acontece terça-feira, em todo o Brasil.

O Instituto Olga Kos promove, hoje, festival de artes marciais com jovens com Down. No Ginásio do Pacaembu.

A marca Blue Yachtsman promove o evento The Blue Day, pró-Associação Maria Helena Drexel. Quarta-feira, na loja do Shopping Iguatemi.

Amanhã, quem cortar os cabelos no Studio W estará ajudando a Sociedade Viva Cazuza. Parceria com a L’Oréal.