Responsabilidade social

O Instituto Prof foi selecionado pela Fundação Deutsche Bank Americas e receberá doação para o Projeto Rumo ao Futuro, em Paraisópolis.

A Bottega Veneta promove semana beneficente pró-Childhood Brasil. Parte do lucro será revertida à instituição.

A Nike chamou o grafiteiro Kajaman para pintar o muro do novo campo de futebol do Instituto Bola Para Frente, no Complexo do Muquiço, Rio.

Dias 27, 28 e 29, as cinco lojas da joalheria Tiffany no Brasil realizarão ação em prol da Obra do Berço.

Ana Paula Junqueira será anfitriã do jantar promovido pelo Bagatelle com 100% de renda revertida ao Instituto Arte de Viver Bem e ONG Ampara Animal. Amanhã.

A loja Laura Marchi realiza campanha de Natal em prol da Fundação Cafu. No shopping Iguatemi Alphaville.

A convite do British Council, a Shape Arts – que promove acesso à cultura a artistas e público com deficiência – dará treinamentos, esta semana, a integrantes de museus e instituições culturais de SP.