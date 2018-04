Responsabilidade social

Para marcar a passagem de seus 50 anos, o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar promove, no dia 6, a avant-premiére da peça Gloriosa. No papel central, Marília Pêra.

Palestras de especialistas, documentário, início de coleta seletiva entre seus servidores. Assim o Tribunal Regional Eleitoral paulista vai promover, de amanhã a sexta, a sua I Semana do Meio Ambiente.

Pais, alunos e funcionários vão arregaçar as mangas e trabalhar, com os institutos Alpargatas e Camargo Corrêa, nos mutirões para reformar 35 escolas públicas na Paraíba até o final de 2009.

O Projeto Guri abriu 1.800 postos de trabalho para atuação de educadores na área musical. As inscrições estarão abertas até o dia 11.

Acontece hoje, no Leopolldo Plaza Iguatemi, noite beneficicente em prol do ITACI.

Em parceria com o Instituto Socio Ambiental (ISA), a Associação Franquia Solidária vai promover o plantio de 200 árvores no Parque Indígena do Xingu. Para compensar a emissão de carbono da Expo Franchising 2009, a ser realizada em junho no Expo Center Norte.

Catadores de materiais recicláveis estarão no centro de debate na FGV, durante o 1º Seminário Sobre Negócios Inclusivos, na sexta. Convidada ilustre, Becky Buell, do MIT.

A Alcoa entregou contribuições para 90 entidades de promoção comunitária de Pernambuco. As doações, fazem parte do Programa Bravo!

Quem for à Feira+Fórum Hospitalar vai conferir o que faz na Amazônia a ONG Expedicionários da Saúde. No estande, um centro cirúrgico igual ao de suas expedições. No Expo Center Norte, em junho.

Veja também:

