Responsabilidade social

Sabrina Sato e Roberto Justus serão os apresentadores do Jantar Ressoar Solidário, em prol do Projeto Nova Canaã. Dia 26, no Espaço Rosa Rosarum.

A ONG Share arma bazar com marcas de luxo. Amanhã e terça, no Residencial Chácara Santa Helena.

Karina Bacchi, Carol Celico, Helinho Calfat, Claudia Matarazzo, entre outros, decoraram mesas de Natal que serão expostas, de terça a quinta, no Espaço Gardens. Para visitar, basta levar um quilo de alimento não perecível, que será doado para a ONG Florescer.

A Ambev está distribuindo aos visitantes da Pinacoteca cartilhas do Papo em Família, que orientam pais e educadores a dialogar em casa sobre os riscos do consumo indevido de álcool.

A Temakeria Makis Place fechou parceria com AACD. Parte da renda das vendas do temaki Hot Salmão será doada para a ONG.

A Drogaria São Paulo comemora: doou brinquedos a 225 instituições que atuam nos estados de SP, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.

O projeto Tudo de Cor Para Você, da Tintas Coral, já está em fase de aquecimento para sua mais nova ação #InclusãoColorida. A empresa fará, na Apae de São Paulo, um treinamento exclusivo com voluntários que irão colorir a sua sede no dia 3 de dezembro – Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.