Responsabilidade social

O Studio W também entrou no clima do Outubro Rosa. Amanhã, os serviços de manicure com esmaltes da Essie, cauterização a frio e corte com os artistas Redken terão 100% da verba arrecadada doada ao INCAvoluntário.

O YouthSpark– iniciativa de cidadania da Microsoft – comemora dois anos de vida. Com a marca de mais de 10 milhões de jovens beneficiados no Brasil.

A Associação Rainha da Paz arma coquetel com apresentação do maestro João Carlos Martins e do Quinteto Bachiana. Dia 28, no Jockey.

O Hospital Itaci firmou parcerias com restaurantes de São Paulo para realizar o Dia do Nino. Na quinta-feira, parte das rendas dos estabelecimentos será doada para a instituição.

A loja Any Any promove bazar em prol da Apae. Quinta, sexta e sábado, na Rua da Paz.