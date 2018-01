Responsabilidade social

O restaurante Outback promove, quarta-feira, em todas as suas unidades do Brasil o Bloomin’Day. No dia, a renda líquida arrecadada com as vendas da famosa cebola gigante da casa será doada para os Médicos sem Fronteiras.

No mês das crianças, a Kibon e a Fundação Abrinq vão levar o projeto Risadaria para crianças em situação de risco nas cidades de Peruíbe, Pariquera-Açu, Miracatu e Juquitiba.

A Associação de Oficinas de Santa Rita de Cássia vai realizar seu bazar beneficente no Clube Círculo Militar de SP. Quinta-feira.

A Unibes promove hoje bazar especial de Dia das Crianças – em sete endereços nos bairros Lapa, Bom Retiro, Brás e Santana. Toda a renda será revertida para projetos socioeducativos da própria instituição.