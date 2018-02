Responsabilidade social

Vera Bardellaorganiza mais uma edição do Leilão de Parede, em prol da Associação Civil Anima. Terça-feira, na Galeria Luisa Strina.

A Matrix, marca norte-americana do grupo L’Oréal, lança em outubro a linha Control Total – cujo principal ingrediente é o babaçu. Com a iniciativa, a marca ajuda, diretamente, 850 famílias de nove comunidades brasileiras que trabalham com a extração do fruto.

Luiza Brunet será, mais uma vez, embaixadora da campanha Avon Contra o Câncer de Mama. Este ano, a ação instalará uma roda-gigante cor-de-rosa no Parque do Ibirapuera, onde as mulheres poderão tirar dúvidas sobre a doença.

Os livros Gato Pra Cá, Rato Pra Lá, de Sylvia Orthof, e Papai!, de Philippe Corentin, foram escolhidos pelo Itaú para compor a campanha Leia Para Uma Criança, que vai ao ar dia 1º.

É amanhã o tradicional Nhoque do Bem dos restaurantes Maremonti. Toda a renda arrecadada com a venda do prato será revertida à Fundof.