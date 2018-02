Responsabilidade social

A Apaf comemora dez anos com jantar e leilão de arte beneficentes em prol da instituição. Terça-feira, no Buffet França.

O Projeto Velho Amigo comemora 15 anos no domingo que vem. Para celebrar, Toninho Mariutti arma almoço no La Luna, seguido de leilão beneficente com peças que vão de um capacete de Ayrton Senna até um kit do Neymar. Convites à venda por R$ 220.

Os funcionários da FedEx se unem para ajudar as comunidades onde moram, durante a semana global de voluntariado, a partir de amanhã.

A Dudalina lança sua Campanha Outubro Rosa com venda especial de camisas. Todo o lucro arrecadado será destinado à instituições voltadas ao combate ao câncer de mama. Sexta, na Dudalina 595.

Acontece, dia 3, na Quinta da Baroneza, torneio de golfe organizado pela ONG Ação Comunitária. Com apoio do Bradesco Private Banking.

O Instituto Unibanco arma debatesobre educação inclusiva no ensino médio – terça-feira, no Teatro Eva Herz. No evento, também será lançado o documentário Outro Olhar, uma iniciativa do Instituto Rodrigo Mendes.