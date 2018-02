Responsabilidade social

É terça-feira o tradicional Jantar Artesol, no Shopping JK Iguatemi.

Rosangela Lyra é anfitriã da Festa do Cafona, com renda revertida para a ONG Aliança de Misericórdia. Quinta, no Espaço Traffô.

O cantor Daniel se apresenta em mais uma edição do Jantar Iluminado, em prol das Casas André Luiz. Dia 25, na Mooca.

O Le Bilboquet arma coquetel, terça-feira, para lançar sobremesa em apoio ao combate ao câncer de mama. O prato vai fazer parte d o menu até o dia 27 de novembro. O valor que for arrecadado com a venda será revertido para o IBCC – especializado no diagnóstico e tratamento do câncer.

Isabella Fiorentino e a Fundação Dorina Nowill para Cegos acabam de selar uma parceria. A top é a madrinha da campanhaA última moda é ajudar o próximo, da Dona Dorina Outlet Multimarcas.