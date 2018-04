Responsabilidade social

O Lar Escola São Francisco participa da 23ª Casa Cor. A venda dos objetos será revertida para a instituição.

A rede MultiPark iniciou um programa de sustentabilidade. Promove o plantio de mil árvores, em mata nativa, para compensar as emissões de carbono de seus estacionamentos.

Parte da entrada da Feira do Circuito das Malhas, que vai até dia 31, no Centro de Eventos São Luís , será revertida para obras do GRAACC.

O projeto Curta Jovem, da ArcelorMittal Brasil, terá participação de 150 jovens.

Angelo Pastorello comanda, na terça-feira, oficina de fotografia dentro do Projeto Aprendiz. Para seus trabalhos, os alunos receberão câmeras analógicas com filmes.

Emar Batalha desenvolveu uma jóia exclusiva para ser vendida na Dip en Dap. Parte da das vendas irão para a TUCCA.

A Comissão de Cidadania e Reprodução promove, a partir de quarta-feira, um encontro para discutir a redução da mortalidade materna.

A Associação Brasileira do Câncer participa, a partir de amanhã, no Bazar da Vila.

A AB Inbev lançou uma campanha para o Dia do Meio Ambiente, dia 05. O tema é: combate às mudanças climáticas.

O Sesc SP coordena quarta-feira o Dia do Desafio Mexe Junto, para incentivar as pessoas a se exercitarem.

A Eli Lilly promoveu semana passada o 2º Dia Mundial do Servir. Reuniu 20 mil colaboradores em trabalhos sociais.

A OAB, em parceria com a Macrocarpa, realiza, a partir de amanhã, um seminário com participação de Regina Helou, do projeto Velho Amigo .

Veja também:

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte