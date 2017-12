RESPONSABILIDADE SOCIAL

De 290 inscritos, a Vale ganhou o prêmio na categoria filme do Festival de Mídia pela Prevenção, no Congresso Mundial de Saúde e Segurança. O evento é realizado em Frankfurt, a cada três anos, pela Organização Internacional do Trabalho.

A Casa Hope, liderada por Claudia Bonfiglioli, recebe doações de peças novas e usadas para o Bazar Especial, quinta e sexta. O resultado será destinado à compra de veículo para transporte de pacientes da ONG a hospitais.

A Casa do Coração dá sequência à série Concertos Brasileiros, com apresentação do acordeonista Toninho Ferragutti, nesta terça-feira, no Teatro do Complexo Ohtake Cultural. A renda da bilheteria será revertida para os projetos da instituição – que comemora 20 anos em 2014.