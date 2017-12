Responsabilidade social

Vera Bardella, da Associação Anima – que assiste crianças e jovens com HIV –, arma evento beneficente com Jack Vartanian. Terça, nos Jardins.

Jun Sakamoto doará os royalties do Sushi Show ao Centro de Apoio à Criança com Câncer Marta Kuboiama e ao Hospital Santa Cruz.

O Alana recebe vídeos de até 15 segundos sobre o tema “O que é infância para você?” Os selecionados serão publicados no site do instituto.

A Citi Foundation, em parceria com a AEF-Brasil, avisa: está investindo US$ 250 mil no programa Educação Financeira para Adultos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É hoje a tradicional Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama. Ponto de partida? Assembleia Legislativa.

Tatá Cury ministra aulas para 15 mães de adolescentes e crianças com câncer – quarta, no Hospital Santa Marcelina. Parte do projeto Chef pela Cura, da Tucca.