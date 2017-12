Responsabilidade social

Crianças poderão doar seus dentes de leite – a serem encaminhados para pesquisa na USP – durante o Congresso Latino-Americano de Odontopediatria. Quinta e sexta-feira, no hotel Maksoud Plaza.

Emar Batalha recebe para almoço em prol dos 68 anos da Fundação Dorina Nowill. Terça-feira, nos Jardins.

A Cury Construtora comemora: “adotou” a Escola Estadual Alcides Bôscolo, na zona leste de SP, e fará melhorias nos próximos cinco anos.

A família Bacardi anuncia que acaba de fazer doação para pesquisa em medicina regenerativa. Na Clínica Mayo.

A Mary Kay continua sua luta contra o câncer de mama – com a campanha Beleza que Faz a Diferença. De cada creme para as mãos Journey of Dreams vendido, R$ 1 será revertido ao Instituto Se Toque.