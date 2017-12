Responsabilidade social

O Instituto Nina Rosa, ONG que produz materiais sobre defesa animal e educação humanitária, realiza sua primeira campanha online de arrecadação de recursos. O objetivo é publicar a edição brasileira do livro So, You Love Animals, de Zoe Weil.

A Editora Bamboozinho doará 50 livros de seu catálogo à biblioteca Leart, do artista Almir Tã – localizada na Ilha do Araújo, em Paraty.

A marca Lauf desenvolveu uma camisa regata especial em parceria com a campanha Desabandone, de Bruna e Pedro Pacífico – que incentiva a adoção de animais de rua.

A Drogaria São Paulo promove mais uma edição de sua campanha de doação de brinquedos. Até dia 30 de setembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estão abertas as inscrições para as vagas gratuitas do curso de chinês para alunos da rede pública municipal e estadual. Oferecidas pelo Instituto Confúcio da Unesp.