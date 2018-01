Responsabilidade social

Dia 29, o espetáculo The Old Woman será em prol da Ciam. No Teatro Paulo Autran.

A Unilever comemora: seguindo seu Plano de Sustentabilidade, este ano a empresa deixou de enviar resíduos para aterros sanitários em suas nove fábricas no País.

A Sky vai levar crianças do Centro de Promoção Humana São Joaquim Sant’Ana para conhecer a recém-inaugurada expo Italian Drawings, do artista Francis Bacon.

Este ano, o Salão de Arte vai reverter o valor total da bilheteria do dia de abertura, hoje, para a Amigoh – Amigos Einstein da Oncologia e Hematologia.

O Grupo EcoRodovias alcançou a marca de 100% na compensação de emissões diretas de carbono, referente ao ano de 2013.

O Oi Futuro prorrogou o prazo de inscrições para o 10º edital do programa Oi Novos Brasis. Vai até o dia 22.