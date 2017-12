Responsabilidade social

A Fundação Cafu e a coleção Brasil Futebol de Ouro, licenciada pela Fifa e Correios, fecharam parceria. Parte das vendas será destinada à entidade liderada pelo craque.

A rede Rei do Mate vai levar crianças e colaboradores da AACD para assistir à pré-estreia da animação Khumba 3D, que chega quinta-feira aos cinemas.

Acontece hoje a 2º edição do Festival de Comidinhas.Eudes Assis vai pilotar as caçarolas da barraca do Graacc. Na Vila Olímpia. O Graac e o Instituto Ronald também uniram-se à marca infantil Chicletaria e à Casa Ronald (unidade Moema) para arrecadar agasalhos em prol das instituições.

Os 430 quilos de alimentos doados durante o show de Luiza Possi, no último domingo – parte do projeto Grandes Encontros do Shopping Vila Olímpia –, serão encaminhados à ActionAid. A pedido da própria cantora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E acontece quinta-feira a vernissage da exposiçãoA Essência do Momento, que retrata as conquistas do Grupo Chaverim. No MuBE.