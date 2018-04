Responsabilidade social

Elba Ramalho e Geraldo Azevedo dividem, terça, o palco do Canto da Ema. O show será em prol da ONG Bate Coração, criada pela cantora.

O Instituto Moreira Salles doou cerca de 25 mil livros para entidades sociais e prefeituras. Entre os beneficiados estão o Instituto Arte na Escola e a Biblioteca Móvel da Viação Itapemirim.

Coordenado por Egla Monteiro e Miguel Rocha, o projeto Arte e Cidadania em Heliópolis comemora a finalização do espetáculo O Dia Que Túlio Descobriu a África, com jovens atores da comunidade.

A Fundação Odebrecht comemora o selo Rainforest Alliance nos produtos agrícolas dos cooperados do programa de Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia.

Ocorre em junho o Bazar de Arte Popular Peruana, em prol da Arie. Será no Moema Eventos, com apoio do Consulado-Geral do Peru em SP.

A Cooperifa exibe amanhã, no projeto Cinema na Laje, o curta-metragem Ilha das Flores, de Jorge Furtado.

O Centro de Diagnósticos Brasil realiza, dia 24, uma paella beneficente no Lar São José, que se dedica à educação de crianças carentes.

Uma tonelada de medicamentos foi enviada, essa semana, pela Contmatic Phoenix, a Vale e a Defesa Civil de São Paulo para as vítimas das enchentes no Maranhão.

Idealizado pela ex-jogadora Magic Paula e por sua irmã Branca, o Instituto Passe de Mágica ampliou suas ações para mais 120 crianças.

A Fundação Stickel recebeu semana passada a Fundação Rubem Cunha para fazer diagnóstico oftalmológico em crianças da Vila Brasilândia.



