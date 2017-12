Responsabilidade social

A Gerdau comemora. A gincana social que promove entre seus colaboradores teve resultado recorde em 2014. A iniciativa mobilizou as operações da empresa em 13 países e beneficiou mais de 217 mil pessoas – sendo 110 mil só no Brasil.

A Fundação Abrinq homenageará, na quarta-feira, a Paulicon Contábil, em reconhecimento ao compromisso da empresa na luta contra a exploração do trabalho infantil.

Pizzaria Mercatto arma, terça à noite, a Pizza à Moda do Bem, em prol da Associação Acorde. A ONG beneficia jovens e crianças carentes que vivem em Embu das Artes.

E a Tim bateu o martelo. Resolveu renovar a parceria com a Associação Internacional de Interesse a Humanidade. Objetivo? Patrocinar o projeto Futsal Esporte e Inclusão – que proporciona atividades esportivas a 200 crianças moradoras do Jardim Irene.

No início da primavera, o Cidade Jardim doará ao Graacc as mantas usadas no “Jardim de Inverno” do shopping. O evento acontece durante toda a estação e conta com pratos quentes especiais, preparados pelos restaurantes de lá.