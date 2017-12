Responsabilidade social

Vai até dia 15 de junho, no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, a tradicional Feira do Circuito das Malhas – com 30% da renda da bilheteria revertida a projetos do Graacc.

Dimitri Mussard abre sua gelateria Dri Dri, dia 13, para leilão de bolas de futebol, camisetas e pares de tênis customizados por jovens de comunidades do Rio. Toda a renda será doada para Casa Vidigal e Fundação Gol de Letra.

Alunos do Colégio Porto Seguro confeccionaram e vão entregar mais de mil cachecóis para crianças carentes da cidade de Valinhos.

A Federação Israelita do Estado de São Paulo promove, hoje, campanha de arrecadação de agasalhos no bairro de Higienópolis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gabriel Campaner lança hoje o e-commerce do site de Luisa Mell, destinado à venda de camisetas do projeto #Adotei. Todo o lucro será revertido ao projeto, que já ajudou mais de 1.500 cachorros abandonados.

A parceria do Habib’s com a ONG Banco de Alimentos está dando frutos. Feitas as contas, arrecadou 41 toneladas de alimentos no mês de abril.