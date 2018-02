Responsabilidade social

As lojas Carrefour de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul recebem doações para a Campanha do Agasalho. Até 31 de julho.

Rosana Cunha e Karla Mansur Daccache recebem, amanhã, para bate-papo com Ana Paula Padrão no restaurante Capim Santo. A renda do evento será revertida para o projeto Senhor Olhar.

O projeto social da Crocs, o Crocs Cares, vai doar quatro mil calçados para comunidades carentes de Salvador e Manaus.

Marcelo Tas, Marco Luque e Serginho Groisman estreiam a peça 1 Banquinho pra 3. Terça-feira, no Teatro Procópio Ferreira. A renda da apresentação será 100% destinada à Casa do Zezinho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Fibria apoia a campanha de reflorestamento Goleada Ecológica. Meta? Plantar 23 mil árvores nativas em uma área equivalente a 14 campos de futebol na região do Vale do Paraíba.