Responsabilidade social

Aconteceu esta semana o jantar beneficente de apresentação do Movimento Vivências – cuja missão é defender o interesse dos idosos.

A M&C Saatchi F&Q traz para o Brasil o projeto The Street Store. O objetivo é arrecadar roupas, sapatos e acessórios de vestuário para doação.

Cláudio e Adolfo Bobrow, da Puket, receberão convidados para lançar a segunda edição do Meias do Bem. Quarta, no restaurante Dalva e Dito.

Raphael Falci desenhou joia exclusiva para o Instituto Matec. Toda a renda angariada com a venda das peças será revertida à entidade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Grupo Boticário comemora: foi reconhecido pelo Programa Mulheres Trabalhadoras que Amamentam, do Ministério da Saúde.

O contra-tenor Andreas Scholl se apresenta em prol do Tucca. Dia 14, na Sala SP.