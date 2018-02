Responsabilidade social

A Votorantim comemora: seu Programa Educação para o Trabalho (PET), desenvolvido há cinco anos, empregou 65% dos 576 jovens beneficiados.

A KitchenAid fechou parceria com a Gastromotiva. Lançam, quarta-feira, o projeto Cook For The Future. A ação visa arrecadar fundos para viabilizar novas turmas de aprendizes em gastronomia.

O Brasil vai sediar, pela primeira vez, a Conferência Anual da Rede WWF – a partir de amanhã. O encontro reunirá a liderança da ONG para discutir temas como alimentação, água e energia para todos.

Chris Pitanguy arma – quinta, sexta e sábado – o #EuAjudoInca, projeto social em prol do Inca. Será uma venda especial no Shopping Leblon, no Rio.

A Jaeger-LeCoultre pilota, terça-feira, evento pró-Osesp. Missão? Manter gratuitos os concertos matinais na Sala São Paulo, aos domingos.