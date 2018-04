Responsabilidade social

Acontece hoje, no Parque do Ibirapuera, a 9ª Corrida e Caminhada GRAACC – Combatendo e Vencendo o Câncer Infantil. Inscreveram-se 8,5 mil pessoas.

A Racional Engenharia promove, sábado, a formatura do curso de alfabetização Programa Educar É Crescer, para 25 trabalhadores da obra de ampliação do Hospital Einstein.

Luciano Barsante doou os direitos autorais de seu livro, Dr. Cabelo, para a AMEM e Fundação José de Paiva Netto.

Braço da World Childhood Foundation da Rainha Silvia, a ONG Childhood Brasil completa 10 anos este mês.

O Programa AJA, Agropalma Jovem Aprendiz, formou sua primeira turma no Pará.

Acontece sábado, no Shopping Iguatemi, o Fashion for Humanity. Organizado por alunos da Graded School, vai arrecadar recursos para a ONG Habitat for Humanity.

O Projeto Art In Office e o Club Transatlântico realizam, quinta-feira, um leilão em prol da Instituição Lar Girassol.

A Paramount Têxteis apoia pelo 7º ano, a Campanha do Agasalho, doando uma tonelada de fios de lã ao Fundo Solidariedade de Mônica Serra.

A Gerdau doou à Casa Hope todo o aço necessário para a construção da casa que vai abrigar a nova sede da instituição.

O DJ Milton Chuquer arma festão, dia 23, para ajudar a Fundação Dorina Nowill Para Cegos.

A TUCCA faz espetáculo beneficente dia 16. O Operilda no País das Maravilhas, na Sala SP.

A campanha Pixel Por Sonhos – que vende elementos virtuais – vai beneficiar as instituições Vida Jovem, APAE, Projeto NUA e Fundação Leila Paz.

Veja também:

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte