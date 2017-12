Responsabilidade social

A Swatch vai lançar modelo de relógio inspirado no futebol brasileiro – com parte da venda revertida em prol da Fundação Gol de Letra.

O restaurante Mimo está incentivando seus clientes a doarem ovos de Páscoa para crianças carentes da Instituição Fraternidade do Amor. Quem colaborar, ganha… uma sobremesa de chocolate.

A Ambev vai ensinar pais e mães de mais de quatro mil famílias de comunidades carentes a falarem sobre os perigos do álcool com seus filhos. O projeto é parceria da empresa com Mauricio de Sousa.