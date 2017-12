Responsabilidade social

O evento Degustar acontece dia 29, no espaço Traffô Eventos. Com renda revertida para o Hospital de Câncer de Barretos.

Tiago Leifert gravou vídeo em apoio ao Dia Mundial da Voz – comemorado dia 16. Por meio da campanha Seja Amigo da Sua Voz.

Marisa Orth e Maria Fernanda Cândido serão as patronas do Bazar do Bem Possível, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pelo Grupo de Apoio Permanente. Acontece, dias 25, 26 e 27, no Clube Pinheiros, no Jardim Europa.

WWF e Fibria vão apresentar práticas florestais sustentáveis usadas em 15 países. O encontro ocorre a partir de amanhã, no Mato Grosso Sul.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ACTC – Casa do Coração abre dia 20 de maio a série Concertos Brasileiros, com apresentações de Yamandu Costa, Banda Mantiqueira e Almir Sater no teatro do Complexo Ohtake Cultural. A renda será destinada aos projetos da instituição.