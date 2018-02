Responsabilidade social

A Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração arma sessão beneficente da comédia Meu Deus!, com Irene Ravache e Dan Stulbach. Dia 22 de março, no teatro Faap.

O Instituto C&A vai investir cerca de R$ 1,5 milhão para incentivar a leitura de literatura nas escolas públicas municipais de São Paulo, Rio de Janeiro e Natal – por meio do concurso Escola de Leitores.

A Anhembi Morumbi promove Trote Solidário para incentivar seus alunos a doarem sangue. Quinta-feira, no Campus Centro da universidade.

O objetivo da Gerdau este ano é alcançar uma redução de 2,5% no consumo total de energia elétrica na produção de aço no Brasil. O que significa economia de R$ 40 milhões.

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental apresentou, ontem, seu projeto de saneamento para o Banco Mundial.