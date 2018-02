Responsabilidade social

Hoje, durante o Super Bowl, será anunciada parceria entre Bank of America Merrill Lynch e as bandas U2 e Red, que resultará no aporte, pelo banco, de mais de US$10 milhões para combater a Aids no mundo.

A Chicco lançou pulseiras de prata para a campanha A Felicidade vai de Coração para Coração. 100% da venda das peças serão revertidos ao projeto social do Incor Criança, de Fortaleza.

O Parque Global apoia projeto de erradicação do analfabetismo em Paraisópolis.

O Shopping Metrópole já beneficiou mais de 80 instituições com seus programas sociais para a comunidade carente do ABC.

A AACD e o Projeto Anna Laura Parques Para Todos inauguraram, no mês passado, um parque acessível anexo à unidade da Associação de Assistência à Criança Deficiente na Mooca.

O Instituto Ronald McDonald e o McDonald’s Brasil anunciaram, na última sexta-feira, o quanto arrecadaram com os cofrinhos que ficam ao lado dos caixas de todas as lojas da rede. Foram R$ 4,2 milhões – que serão destinados a projetos pela cura do câncer infantojuvenil de todo o País.