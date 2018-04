Responsabilidade social

Cláudia Bonfiglioli e Patricia Thompson, da Hope, comandam cerimônia de inauguração de sede própria. Dia 12.

O Instituto Unibanco vai destinar R$ 5,4 milhões de seu orçamento de 2009 para 45 escolas públicas do Estado. Em prol de projetos que melhorem a qualidade do ensino.

Tico Sahyoun, da Bobstore, e mais 30 amigos estão construindo centro educativo em Canapi, Alagoas. Para atender 2.000 crianças.

Dia 5 de maio acontece o Degustar 2009, com empresas da gastronomia e de decoração de festas, no Buffet La Luna. Em benefício do Projeto Quixote e da Promove.

Chegou a 11 mil livros a campanha de doação promovida pela Camargo Corrêa. O acervo está em duas bibliotecas de Angola, reformadas por voluntários da empresa.

O Hospital do Coração promove, dia 7, almoço no Clube Monte Líbano. Para ajudar o setor de pediatria.

O GRAACC faz nos dias 6 e 7 o bazar de Dia das Mães. Estarão à venda panos de prato, aventais, almofadas, toalhas de banho e de mesa, tapetes, além de lingerie, bijuterias e bolsas. Os preços variam entre R$ 3 e R$ 120.

Maria Helena Cabral faz mix de moda e chocolate em prol da creche Nissia Rocha Cabral. Dia 5, na Esencial.

O Shopping Villa-Lobos doará ao Instituto Rodrigo Mendes kits de pintura e três telas exclusivas, inspiradas na Semana de Arte Moderna de 1922. A doação é parte da ação pelo Dia das Mães.

Nos dias 5 e 6 de maio, o Sesc SP realiza seminário Infância Ativa – Esporte e Lazer na Forma. Parte das ações do Dia do Desafio.

