Responsabilidade social

A Vivo estenderá seu programa Reciclar Conecta (de reciclagem de celulares) para a Campus Party – que acontece a partir do dia 27, no Anhembi.

Estão abertas, até 14 de fevereiro, as inscrições para o edital do Programa de Apoio a Projetos Sociais, da Fundação Salvador Arena. A entidade destinará cerca de R$ 1,4 milhão ao financiamento de ações do Terceiro Setor nas áreas de Educação e Assistência Social.

A grife Mary Kay doou R$ 50 mil ao Instituto Se Toque em evento no Transamérica Expo Center. Quem recebeu o prêmio foi Mônica Serra.

A Microsoft vai doar, este ano, R$ 2,8 milhões em dinheiro e software para entidades sem fins lucrativos brasileiras focadas na capacitação de jovens.

O Programa Honda Conduz comemora: registrou, em 2013, aumento de 62% nas vendas de veículos para portadores de deficiência física no Brasil.

Letícia Spiller e a filha, Stella, posaram para campanha da Puket – com cachês e dinheiro arrecadado com a venda dos pijamas da coleção Tal Mãe, Tal Filha revertidos ao Instituto Mundo Jovem.

Interinos: Daniel Japiassu, Marilia Neustein e Thais Arbex.