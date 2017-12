Responsabilidade social

O tradicional Natal do Bem – ação do Grupo Doria e do Lide – terá participação de Xuxa e show de Michel Teló. Dia 16, no Grand Hyatt.

A ONG Ampliar, de Maria Helena Mauad, realiza a Carreata do Brinquedo – que percorrerá as ruas dos Jardins e de Cerqueira Cesar recolhendo doações nos condomínios e comércio local. Hoje.

O Centro Ruth Cardoso e o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social apresentam os resultados da pesquisa World Giving Index: Tendências no Brasil e no Mundo. Terça, na sede do centro.

A ação anual Kids Helping Kids, do Mac Aids Fund, vai vender, a partir de amanhã, cartões de Natal criados por crianças brasileiras e mexicanas. A renda será revertida para ONGs ligadas à instituição.

A BrazilFoudation fará leilão beneficente em Miami – dia 6, durante a Art Basel. Com arrecadação direcionada a iniciativas da fundação.

Instituto GPA e Fundação Casino realizam, até dia 7, o Dia de Solidariedade – ação de Natal para famílias carentes.