Responsabilidade social

A Votorantim arma, amanhã, seminário de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos.

A Ahpas oferece almoço beneficente para comemorar 13 anos transportando crianças com câncer. Dia 24, no Espaço Contemporâneo. Convites: R$ 90.

O site ReciclaLuxo faz bazar – quarta, na Hebraica –, com 100% da arrecadação pró-instituições Acredite, Projeto Felicidade e Grupo Chaverim.

Maria Fernanda Cândido esteve esta semana na Vila Nova Jaguaré. Foi entregar brinquedoteca à comunidade.

O ator Paulo Gustavo fará duas sessões do espetáculo Minha Mãe É Uma Peça com interpretações em libras e audiodescrição. Dia 24, no HSBC Brasil.

José Antônio Castro Bernardes vendeu 700 cópias de seu livro 25 Anos de Festa e doou parte da renda para a Creche Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

