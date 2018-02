Responsabilidade social

Bottega Veneta e a Associação Américas Amigas pilotam coquetel, terça-feira, na boutique do Shopping JK.

Samuel Rosa, do Skank, é o padrinho da campanha de conscientização da cegueira pelo glaucoma deste ano.

Acontece amanhã e terça-feira bazar em prol do Grupo Chaverim. No Buffet França.

Quem comprar brinquedos na Ri Happy, Gets e Best Baby do Shopping Iguatemi estará ajudando a Associação Santo Agostinho. Até dia 30.

Com mais de mil inscritos, o Prêmio Jovens de Responsa, da Ambev, anunciou seus 20 finalistas – que irão a voto popular na internet até dia 19.

A Casa Eurico inicia, amanhã, campanha que pretende arrecadar mais de mil pares de sapatos para doação à Unibes.

A Skol lança esta semana o projeto TOP – Transtorno Obsessivo por Praia. Trata-se de uma iniciativa que tem como missão promover melhoria em diferentes praias do Brasil – por meio de limpeza e outras ações.