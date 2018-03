Responsabilidade social

O escritório Lefosse Advogados é o novo patrocinador da Associação Esporte Solidário. O projeto, criado por Mario Sérgio Andrade, oferece treinamento esportivo para jovens carentes da capital.

O Formare, projeto de educação profissional da Fundação Iochpe, encerrou o primeiro trimestre do ano comemorando a capacitação de uma nova leva de mais de 500 jovens.

O Projeto Cidadania faz plantão durante todo o dia de hoje no Parque Trianon. Oferecerá exames gratuitos de glicemia, colesterol e também medição da pressão arterial.

A Sol Meliá Hotels & Resorts e o Instituto Professor Raymundo Pinheiro fizeram doação de R$ 274 mil para o projeto social Cidade do Saber.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Carlos Casagrande e a Marcelly Anselmé serão padrinhos da 9ª Corrida e Caminhada GRAACC, marcada para 10 de maio. O valor arrecadado com as inscrições vai para o hospital da entidade.

A primeira loja ecoeficiente do Wal-Mart em São Paulo, a ser inaugurada no Morumbi, no fim do mês, contará com claraboias para aproveitamento de luz natural e lâmpadas fluorescentes T5 – tudo para iluminar o ambiente sem gastar energia.

O Soho Hair International realiza hoje a primeira edição do Soho Solidário em 2009. A campanha oferece corte de cabelo a preços populares.

A Fundação SOS Mata Atlântica promove, entre os dias 22 e 24 de maio, a quinta edição do Viva a Mata – mostra de iniciativas e projetos em prol da Mata Atlântica.

A Federação Brasileira de de Apoio à Saúde da Mama promove, terça-feira, o evento Noite Rosa. Para celebrar a lei que determina exame mamográfico no SUS.

Veja também:

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte