responsabilidade social

Ronnie Vonpilota o tradicional bazar & almoço beneficente da Associação Cedro do Líbano. Quinta-feira, no Clube Monte Líbano.

Lu Alckmin organiza a terceira edição do bazar da Escola de Moda do Fussesp. Quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes.

Começa amanhã o Natal Solidário do Spazio Itaim. O restaurante vai arrecadar, até dezembro, brinquedos novos ou usados que serão doados para a Liga Solidária.

A ADJ Diabetes Brasil fará ações de detecção de glicemia e orientação médica gratuitos. No Shopping Continental, entre os dias 7 e 10.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Regina Duarte vai participar de caminhada em apoio ao Dia Mundial de Combate à Pneumonia. Dia 10, no Jockey Club.

O restaurante La Tasca está apoiando o Grupo MMSP, que resgata animais abandonados. Todas as terças e sextas-feiras, no jantar, quem optar por dar mais R$ 1 na conta estará contribuindo com a instituição.