Responsabilidade social

Solidariedade em Marcha faz jantar beneficente quinta-feira, com leilão e show de Jair Rodrigues e Simoninha. No Jardim Leopoldina.

A ONU lança, amanhã, campanha de arrecadação de fundos em favor dos refugiados da Palestina. No Espaço Câmara Árabe, em São Paulo.

Em comemoração ao Outubro Rosa – mês de conscientização do câncer de mama – acontece hoje um karaokê público colaborativo no Parque do Povo. Em prol da campanha Breast Cancer Awareness, realizada pela Clinique.

E os shoppings Iguatemi e JK irão promover diversas ações para ajudar na conscientização e prevenção da doença durante o mês.

Sarah Jessica Parker e Maria Valentina desenvolveram camiseta com o Instituto Neo Mama. Todas as peças vendidas terão renda revertida para a entidade.