Responsabilidade social

Giovanna Antonelli participa, sexta-feira, de doação de produtos da Mead Johnson Nutrition para o Educandário Romão Duarte, que atende órfãos e desamparados.

O Transamérica Comandatuba vai reverter 15% do total de diárias do Comandapass Semana da Criança para o Itaci – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil.

A rede Farmácias Pague Menos lançou a campanha Cidade Verde no Brasil. Desta vez, Aracaju, Campo Grande, Manaus, Natal e Vitória ficarão mais verdes com o plantio de mudas nas ruas.

Depois de 14 anos sem vir ao Brasil, o coral Meninos Cantores de Viena faz apresentação única, hoje, no Teatro Bradesco do Shopping Bourbon.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amanhã é dia do sorvete e quem comemora é o Instituto Ayrton Senna. Todos os produtos consumidos na loja ou nos carretinos da Diletto terão 50% das suas vendas revertidas para a instituição.

O Shopping West Plaza firmou parceria com o Itaú Viver Mais. Juntos, vão promover atividades físicas e socioculturais gratuitas para pessoas acima de 55 anos durante um ano.