Responsabilidade social

A Petrobrás cria condições para que mais de cem alunos de favelas do Rio estudem nos melhores colégios da cidade. A estatal apoia a Associação de Assistência ao Adolescente, que também providencia transporte e merenda para meninos e meninas.

A ESPM Social e o Graacc realizam, quinta-feira, o leilão Bem na Moda, de combate ao câncer infantil. Serão leiloadas peças doadas por Reynaldo Gianecchini, Julia Petit, Corinthians e Palmeiras, entre outros. Em prol do hospital do Graacc.

A Ford promove sua Semana Global do Voluntariado – que mobiliza cerca de 12.000 funcionários em torno de projetos que tragam benefícios para as comunidades nas quais a empresa está presente.

O projeto Canta Para Sarar comemora: foi aprovado pelo Ministério da Cultura, no artigo 18 da Lei Rouanet. Trata-se de uma iniciativa que humaniza o ambiente hospitalar por meio do resgate do cancioneiro brasileiro – levando a hospitais músicas que estão sendo esquecidas pelas novas gerações.

A BGC Liquidez arma o Charity Day Brasil, quarta-feira, em suas sedes no RJ e em SP. Neste ano serão beneficiadas as instituições Fundação Gol de Letra, Solar Meninos de Luz, Fundação Dorina Nowill, Instituto Reação e Casa da Criança Betinho.

O Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus realiza hoje sua Feira da Solidariedade. Toda a verba arrecadada será revertida para 420 famílias carentes atendidas pelo núcleo.

O grupo Parlapatões faz sessão beneficente da peça O Burguês Fidalgo, de Molière, hoje. A renda será revertida para as associações Ceca e ACL.

O Santander Brasil avisa: aumentou em 49% o volume de financiamentos socioambientais.