Responsabilidade social

Deve chegar a 60 mil o total de áreas contaminadas no estado de São Paulo – nada menos que 12 vezes mais que as já identificadas pela Cetesb. São informações reveladas durante o workshop Gestão de Riscos Ambientais, realizado na sede do Braga Nascimento e Zilio Advogados.

A Nuvem de Livros, biblioteca online da Telefônica Vivo, atingiu a marca de 1 milhão de assinantes.

A International Paper vai comemorar o Dia Nacional da Amazônia, quinta, com um novo projeto – Guardiões da Biosfera. A expectativa é ensinar, com filmes de animação enviados a escolas do Brasil, 10 milhões de crianças a preservar fauna e flora brasileiras.

A Barilla vai doar 5 toneladas de massas para instituições do Brasil. Entre as beneficiadas, AACD e Instituto da Criança do HC de São Paulo.

Felipe Bogomoltz, que comanda a Yom Kipur Night Party – festa de réveillon judaico, firmou parceria com o hospital Albert Einstein. Vão presentear os 50 primeiros que doarem sangue na instituição com um convite para a festa.

O Bourbon Shopping abre amanhã a exposição O Amor em um Gesto. Organizada pela Roche, traz fotos de personalidades beijando seus filhos. Para alertar e informar a população sobre a Fibrose Cística.

O Instituto Ayrton Senna comemora: foi eleito uma das ONGs de maior confiança do brasileiro, pelo Ibope. Para o Prêmio Marcas de Confiança.