Responsabilidade social

O Grupo de Voluntariado do Emílio Ribas promoverá, dia 1º de setembro, feijoada beneficente na quadra da escola de samba Águia de Ouro. O dinheiro arrecadado com a venda de convites será revertido para atividades de cultura e educação a jovens portadores de HIV/Aids.

A Hering está apoiando a Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama, que acontece hoje. A saída será no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera.

O Grupo Carrefour comemora. Realizou, no primeiro semestre deste ano, doação de mais de 1.150 toneladas de produtos alimentícios para bancos de alimentos cadastrados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ao Programa Mesa Brasil, do Sesc.

A Unilever está ajudando a purificar as águas de bairros e municípios carentes pelo Brasil afora. Pelas contas, já doou 1.300 purificadores para cerca de 30 comunidades, com sua campanha Água Solidária.

A TIM está desenvolvendo projeto de inclusão digital na favela de Paraisópolis. Acaba de abrir o sinal da sua rede wi-fi a todos os moradores.