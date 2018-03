Responsabilidade social

Os participantes dos Jogos Universitários Paulistas deste ano vão pagar as inscrições com dez latas de leite em pó, para ajudar os pacientes do Hospital Cruz Verde.

Começaram as vendas de convites para o jantar beneficente May Help Dinner 2009. Toda renda será revertida para a Casa do Amparo, entidade que abriga crianças vitimadas por violências domésticas.

A Câmera Dois e a Selene Editora lançaram o livro O Despertar do Inocêncio, de Valdi Ercolani. A arrecadação será doada para a Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo.

Daniella Sarahyba será a estrela da campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda. A bela foi clicada pelo fotógrafo Fernando Torquatto.

O Programa Jovem Aprendiz, lançado em 2006, formou sua primeira turma de profissionais no Pará, alguns deles já com carteira assinada.

A Alcoa entregou doações em março a sete instituições de promoção comunitária de Pernambuco. As contribuições totalizam R$ 208 mil.

O Hospital Albert Einstein fechou parceria com a Secretaria de Saúde de São Paulo. Querem, juntos, aumentar o número de doadores de órgãos em hospitais públicos.

O Grupo Pão de Açúcar lançou campanha para contratação de deficientes. A iniciativa envolve os 71 mil funcionários da empresa, que serão “convocados” a indicar amigos e parentes deficientes para trabalhar no grupo.

A Bairro Novo, marca da Odebrecht Empreendimentos Imobiliários voltada para o setor de habitação popular, conquistou o prêmio Top Ambiental, distribuído pela Associação dos Dirigentes de Marketing do Brasil.

