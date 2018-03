Responsabilidade social

Trabalho sobre coleta de lixo eletrônico em Belém, feito por aluna da UFPA, venceu o Prêmio Empreendedorismo Sustentável do Santander Universidades – que foi entregue em Manaus.

O violinista Pinchas Zukerman faz apresentação única pró-Unibes. Quinta, no Cultura Artística do Itaim.

Três mães de jovens com deficiência intelectual lançam, este mês, o Instituto JNG. Objetivo? Incentivar projetos que ajudem pessoas com DI a ter independência.

Eli Lilly e Disney apoiam crianças com diabetes. Criaram a macaca Coco, que sofre da doença, na série de livros com Mickey e sua turma. No Brasil ainda este mês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Grupo Chaverim acaba de fechar parceria com a CAU Chocolates.

O Grupo Comolatti está apoiando o restauro dos sinos do Mosteiro São Bento.