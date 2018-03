Responsabilidade social

O Instituto Center Norte, presidido por Glorinha Baumgart, começa a patrocinar programa anual de oficinas de balé, jazz, caratê e atividades para crianças, jovens e idosos que vivem no Projeto Cingapura da Av. Zaki Narchi.

É amanhã o aniversário de 63 anos da AACD. Os padrinhos da instituição, Eliana e Daniel, já confirmaram presença e cortarão o bolo na sede da entidade, no Ibirapuera.

A ArcelorMittal Tubarão anuncia: doou 1 milhão de toneladas de produtos para construção de 1.023 estradas em onze municípios rurais do Brasil.

O Open Day do Salão de Arte será em prol da ACTC – Casa do Coração. Dia 12.

A Thelure está promovendo uma ação pró-Campanha do Agasalho. A cada roupa doada, os clientes ganham 15% de desconto na compra de qualquer peça da marca.

A farmacêutica Apsen informa: acaba de se tornar mantenedora da Turma do Bem.

A Bel Col doará ao Graacc R$ 0,50 de cada unidade do filtro solar Solectiv vendida durante a Feira Estétika – que acontece entre os dias 8 e 11, no Palácio de Convenções do Anhembi.