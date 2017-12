Responsabilidade social

Patrocinadora oficial da Copa de 2014, a Continental está lançando edição limitada de seu pneu de passeio que é carro-chefe de vendas no Brasil, o ContiPowerContact. Parte da renda obtida com a comercialização será revertida para projeto de preservação do mascote da Copa, o tatu-bola, desenvolvido pela Associação A Caatinga.

A Puket lançou neste fim de semana o Projeto Meias do Bem. Espera, com a iniciativa, arrecadar 50 mil pares de meias usadas – que, recicladas e transformadas em cobertores, serão doados a moradores de rua.

O bar Charles Edward faz sua festa junina nesta segunda. Quem levar agasalhos terá desconto na entrada. A casa apoia a Associação Cruz Verde.

A Casa Cor continua a parceria de 3 anos firmada com o Instituto Ayrton Senna. A cada ingresso inteiro vendido, R$ 1 será revertido à instituição.

A Childhood Brasil celebra o apoio da global Bain Company em sua luta pela proteção da infância.

A temakeria Makis Place lança a campanha Sushi do Bem. Em prol do Graacc.