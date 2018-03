Responsabilidade social

O Instituto Olga Kos, em parceria com o Cresi-SP, vai realizar o 1º Concurso Nacional para Deficientes Intelectuais (com foco na Síndrome de Down) que buscam vagas no mercado de trabalho. As inscrições já estão abertas.

Ocorre em julho a 5ª Jornada Paulista de Terapia Familiar APTF pela Paz. Na sede da Unip de Indianópolis.

Os cineastas Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi comemoram. O Cine Tela Brasil – que leva cinema nacional para comunidades de baixa renda – chegou ao meio milhão de espectadores.

A Fundação Stickel e a Associação Santa Terezinha organizaram a primeira etapa da operação cata-piolho com as 144 crianças da instituição.

A área de Filantropia do Hospital Sírio-Libanês aplica R$ 3,3 milhões na segunda fase do projeto de modernização do centro cirúrgico do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus.

Maria Luiza d’Orey Espírito Santo, a Dona Xinha, foi reeleita presidente da Liga Solidária e ficará no cargo por mais três anos.

O Grupo Pão de Açúcar fechou os números da Campanha de Arrecadação de Livros nas lojas da rede. Foram doados 560.039 mil livros, 10% a mais que no ano passado.

A 8ª edição do programa Ultragaz Cultural já está valendo. Uma carreta com um cinema itinerante vai percorrer 15 cidades brasileiras.

A Santo Antônio Energia firmou uma parceria de R$ 8,7 milhões com a Fundação Riomar para estudos ambientais na região de Porto Velho.

Com foco na conservação da mata atlântica, será lançado um pacto pela sua restauração. O evento, fruto da união de organizações ambientais, ocorre, terça, na Chácara Sta. Cecília.

