Responsabilidade social

O Movimento Ame o Coração, patrocinado pela Becel – da Unilever –, acaba de ganhar apoio do InCor, do Hospital das Clínicas, e também do HCor.

Cafu dará o pontapé inicial na final da etapa brasileira da Copa das Nações Danone 2013, torneio infantil para crianças de 10 a 12 anos. Hoje, no Cepeusp.

A Schneider Electric doou duas estações de recarga de bicicletas elétricas – que serão instaladas na Avenida Paulista e na Cidade Universitária. Para a Virada Sustentável 2013.

O projeto Equitação Terapêutica, do Rancho Lucke, acaba de chegar ao Centro de Fisioterapia, Ortopedia e Reabilitação, de Cotia. Com apoio da Merck.

O Instituto Asas lançou canal próprio dentro do site Catarse, a maior comunidade de crowdfunding do Brasil.

O jantar beneficente anual do Graacc se chamará Viva Peru. Contará com apoio do Escritório Comercial do Peru no Brasil e presença de Maílson da Nóbrega. Dia 20, na Hebraica.

E o grafiteiro Binho Ribeiro ilustrou posto de coleta interativo da Campanha do Agasalho no Shopping Metrô Tucuruvi. Fez uma coruja. Doações até dia 5 de julho.