Responsabilidade social

A Supergasbras promove, dia 5, ação em prol do Dia do Meio Ambiente, na Rocinha. Com oficina de reciclagem de lixo.

Parceria entre Furnas e grupo Pró-Medula já rende frutos. Desde março, oito pacientes que sofriam de leucemia foram curados — no Brasil e no exterior.

Fábrica D’Marco e Espaço Moveleiro patrocinam o Golf Solidário, criado pelo Projeto Anjos da Cidade. Amanhã, no FPG Golf Center, em SP.

A MRV Engenharia promove campanha do agasalho em 95 cidades até o dia 10. A ação é comemorativa à conquista de 1 milhão de fãs no Facebook.

A Drogaria São Paulo celebra: de janeiro a maio, contabilizou 26,3 toneladas de pilhas e baterias coletadas.

A Philips realiza, dia 5, bicicletada pela cidade de SP. Parte da Virada Sustentável.

E a WSPA (Sociedade Mundial de Proteção Animal) acaba de ganhar status consultivo geral nas Nações Unidas.