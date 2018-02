Responsabilidade social

Atletas pela Cidadania, Lide e P&G iniciaram movimento para sensibilizar empresários a investir “além dos megaeventos esportivos ” que se aproximam.

O Projeto Onçafari, com sede no Refúgio Ecológico Caiman, acaba de ganhar, da Mitsubishi, uma picape L200 Triton Savana – para ser usada nos safáris.

Amanhã, parte da renda obtida com a venda da nova coleção da Blue Bird será revertida à Tucca. No restaurante O Pote.

O Instituto Chefs Especiais, de inclusão social de pessoas com Síndrome de Down, organiza aula beneficente. Dia 1º, no Espaço Saber com Sabor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Unibes firmou parceria com a Vitacon, que prestará suporte na área de saúde especialmente para os idosos atendidos pela instituição.

A Gerdau ampliou o nível de reaproveitamento de seus coprodutos gerados no Brasil para 80% em 2012.