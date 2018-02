Responsabilidade social

A Associação de Mulheres Empreendedoras promove o Brechó Solidário. O valor arrecadado será revertido a ações de apoio às vítimas de violência e cursos de capacitação profissional para mulheres de baixa renda. Sábado, em Brasília.

É amanhã o lançamento da campanha nacional de conscientização contra o câncer de colo do útero Mulheres Semeiam Vida, em SP. Mariana Rios é a madrinha.

A Farmais fechou parceria nacional com o Instituto Ayrton Senna. E criou o projeto Sou Mais Educação, que receberá doações por meio do arredondamento do troco de seus clientes.

O evento Degustar, que acontece dia 21 no Leopolldo Itaim, terá toda a renda doada ao Hospital de Câncer de Barretos.

A Montblanc promove Gala Dinner, dia 22, na Casa Fasano. Com renda integralmente revertida para o Unicef Brasil.