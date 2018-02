Responsabilidade social

Elenir Zogbi e Walkyria Passos Claro, mais oito musicistas, promovem recital beneficente – terça – com os 50 primeiros ingressos gratuitos e renda revertida à Associação A Mão Branca. No Cultura Artística Itaim.

Também na terça, Julie Chermann lança, em sua loja, nova linha infantil, a J.Chermann Baby. O total das vendas no evento será revertida para a Instituição Amparo Maternal.

O Recicla Luxo comemora o primeiro semestre de site no ar com festa na Tools & Toys. Terça, no Cidade Jardim.

A Oficina de Reciclagem de Papel, do Instituto Reciclar, foi um dos projetos selecionados para receber aporte financeiro e técnico do Instituto Oi Futuro.

A Apae avisa: já iniciou a venda de mesas para seu tradicional Leilão de Vinhos.

E o torneio de golfe Help BEM Embrase (no Guarapiranga Golf Club) angariou R$ 240 mil para entidades sociais,

como o Caminhando – Núcleo de Educação e Ação Social.