Responsabilidade social

Para comemorar os 10 anos do Projeto Velho Amigo, Regininha Moraes organiza um show de Fábio Jr., dia 27 de abril, no HSBC Brasil. A renda será revertida para as instituições beneficiadas.

Ocorre no sábado o evento Yoga do Bem, no Shopping Cidade Jardim. A aula, ministrada por Pedro Franco e David Lurey, vai arrecadar fundos para a Childhood Brasil.

O artesanato Solidário/ ArteSol, em parceria com o programa Monumenta/Iphan, lança em sua sede, na quinta-feira, o livro Ceramistas de Coqueiros – Histórias de Vida.

O Programa Guri Santa Marcelina já superou a marca de 7,4 mil alunos em seus 20 polos de ensino. As inscrições seguem até o dia 08.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O MIS, em parceria com o Bristish Council, a Mondriaan Foundation e o Arts Humanities Research Council promove, a partir de hoje, um encontro internacional de Artistas, Designers e Pesquisadores sobre meio ambiente.

A Pfizer e a Associação Cidade Escola Aprendiz elaboraram o projeto Cores da Vida. São oficinas de mosaico, pintura, reciclagem, desenvolvidas em casas de apoio de crianças e em tratamento oncológico.

O Projeto Tesourinha, que trabalha na capacitação profissional de jovens de baixa renda na área de beleza, apresenta, hoje, o musical Hair Spray na abertura do evento Hair Brasil.

O artista Rui Amaral foi o homenageado do Dia do Grafite em São Paulo. O evento foi realizado sexta, na sede da ONG Ação Educativa.

Deborah e Francisco Ventura, da Ótica Ventura, vão doar óculos para crianças com dificuldades visuais. Segunda, como parte do projeto Visão em Ação em prol do Ação Criança.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte